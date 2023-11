Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" trasforma il tablet in un PC

Se possiedi un iPad Pro 11″ (o magari anche un iPad Air di quarta o quinta generazione), o perché no, considerando l’acquisto di uno di questi tablet di punta, una delle migliori aggiunte che puoi fare per migliorare la tua esperienza con il gadget stesso è la Apple Magic Keyboard. Parliamo di un articolo innovativo che è al tempo stesso una cover ma anche una tastiera con pulsanti ben distanziati, retroilluminati, con tanto di trackpad per le gestures e molto altro ancora. Diventa indispensabile se si vuole trasformare il proprio dispositivo in un mini laptop da portare sempre con sé. Costa solo 349,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire.

Apple Magic Keyboard per iPad da 11″: best buy

La fantastica Apple Magic Keyboard dispone di un design elegante ed ergonomico, è realizzata con materiali di alta qualità. Questa è sia una tastiera che una cover. La sua struttura in alluminio conferisce un aspetto moderno ed elegante, che si abbina perfettamente all’estetica dell’iPad Pro. È disponibile in due colori: o bianca o nera così potrete abbinarla al vostro iPad (silver o space gray).

Grazie al suo meccanismo di apertura a farfalla, il tuo tablet si collega magneticamente alla tastiera e si inclina verso l’alto per fornirti un angolo di visualizzazione perfetto. Inoltre, la parte posteriore è robusta e offre una protezione completa per il gadget stesso, garantendo che sia sempre al sicuro da eventuali urti o graffi.

Presenta poi una tastiera retroilluminata che permette di lavorare comodamente anche al buio. I pulsanti donano un’ottima sensazione al tatto e ti faranno avere una risposta precisa; diventa ideale per la scrittura e la produttività in generale. Infine vi è anche un trackpad integrato, che ti consente di navigare facilmente tra le applicazioni e di eseguire gesti multitouch, aggiungendo un ulteriore livello di versatilità al tuo iPad Pro. Si accoppia al tuo iPad Pro via Bluetooth; sarai subito pronto ad utilizzarla senza doverla configurare.

L’autonomia della Magic Keyboard è notevole; con una singola carica questa può durare settimane, il che significa che potrai utilizzarla senza preoccuparti di rimanere senza batteria durante una giornata lavorativa intensa. Su Amazon il modello per iPad da 11″ costa 349,00€, non lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.