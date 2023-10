Apple Magic Keyboard: la tastiera PERFETTA per il tuo Mac

Se stai cercando una tastiera per il tuo Mac, oggi vogliamo consigliarti l’ottima Apple Magic Keyboard; è un accessorio favoloso, che si integra perfettamente con il sistema operativo dell’azienda di Cupertino e che gode di moltissime features esclusive. La trovi su Amazon al prezzo speciale di 109,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Magic Keyboard: le sue caratteristiche

La Magic Keyboard con Touch ID è costruita con materiali di alta qualità che ne garantiscono durata e resistenza nel tempo. Il guscio esterno in alluminio è elegante e sottolinea il design minimalista che caratterizza tutti i prodotti Apple. La tastiera è incredibilmente sottile, a tutto vantaggio dell’estetica pulita e uniforme. Offre un’esperienza di digitazione eccezionale: i pulsanti sono ben distanziati, e offrono una sensazione di comfort durante la scrittura. Il feedback tattile poi, ti permetterà di scrivere con precisione.

Inoltre, la Magic Keyboard include una fila di tasti funzione dedicati che semplificano il controllo del volume, la regolazione della luminosità e l’accesso rapido alle funzioni del sistema. Questa tastiera è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iMac, MacBook e iPad. Si collega ai dispositivi Apple tramite Bluetooth, il che significa che non avrai bisogno di cavi o connessioni fisiche. La batteria è strepitosa: una carica completa può durare fino a un mese, potrai lavorare senza preoccuparti di rimanere senza energia al momento sbagliato. Quando è necessario ricaricarla, basterà collegare il cavo Lightning e il gioco sarà fatto. Con un prezzo di soli 109,00€, questo è un accessorio perfetto. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita: in pochissimi giorni arriverà presso il tuo domicilio o un luogo da te designato e pensa che potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

