Apple Magic Keyboard: la tastiera MUST HAVE per il tuo Mac (-11%)

Se sei alla ricerca di un accessorio best buy per il tuo Mac (fisso o portatile) e vuoi un prodotto versatile che si abbini all’ecosistema di casa Apple, oggi ti consigliamo la meravigliosa Magic Keyboard, una tastiera che potrebbe essere perfetta per tutte le tue esigenze. Dispone di un design elegante, ha funzionalità avanzate e presenta anche il comodissimo Touch ID. Questo è un componente essenziale per chiunque voglia massimizzare la produttività e godersi al meglio il proprio dispositivo. Grazie agli sconti folli di Amazon la pagherai solo 141,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, andando a risparmiare così l’11% sul prezzo di listino. Se hai intenzione di costruirti il tuo desktop setup di alto profilo, questo gadget non potrà mancare.

Apple Magic Keyboard: ecco perché comprarla

La Magic Keyboard di Apple è un vero capolavoro di design, ed è realizzata con materiali di alta qualità che offrono un tocco di classe al tuo spazio di lavoro. La tastiera sottile e leggera si adatta perfettamente al tuo desk setup, garantendo allo stesso tempo la durabilità e la robustezza necessarie per un utilizzo quotidiano e intenso. Va benissimo anche per chi la deve utilizzare per la scrittura di testi.

Grazie alla connessione Bluetooth avanzata, si collega istantaneamente al tuo dispositivo Apple. Potrai dimenticare i fastidiosi cavi e potrai godere di una libertà senza restrizioni, mentre lavori o ti diverti con il tuo nuovo computer. La versione con Touch ID della Magic Keyboard aggiunge un livello di sicurezza e comodità senza pari. Ora puoi sbloccare il tuo dispositivo, confermare pagamenti online e accedere alle tue app con un semplice tocco del dito.

Puoi approfittare di un vantaggioso sconto del 11% sul prezzo di listino della Magic Keyboard con Touch ID, così la pagherai soltanto 141,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.