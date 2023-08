Apple Magic Keyboard: la tastiera che DEVI AVERE se hai un Mac

Se hai un computer di casa Apple e stai cercando una tastiera da abbinare per creare la tua postazione perfetta, adatta sia allo svago che alo studio, nonché alla digitazione prolungata di testi, articoli, tesi e quant’altro, vogliamo consigliarti la Apple Magic Keyboard. Su Amazon la pagherai solo 106,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciartela sfuggire.

Apple Magic Keyboard: l’accessorio perfetto

La Apple Magic Keyboard è un’opera d’arte in termini di design e attenzione ai dettagli. Con la sua superficie in alluminio spazzolato, angoli arrotondati e profilo sottile, questa tastiera emana eleganza e minimalismo. Si integra perfettamente con l’estetica degli altri dispositivi Apple, aggiungendo un tocco di stile alla tua area di lavoro.

Una delle caratteristiche chiave della Apple Magic Keyboard è la sua esperienza di digitazione avvolgente. I tasti a farfalla di seconda generazione offrono una risposta tattile precisa e una sensazione di comfort durante la digitazione. L’equilibrio tra il feedback tattile e la riduzione del rumore rende la tastiera adatta sia per scrivere documenti importanti che per comunicare in chat. Si connette al tuo dispositivo tramite Bluetooth, eliminando la necessità di cavi e semplificando il processo di collegamento. La connessione è stabile e affidabile, consentendoti di digitare senza lag o interruzioni. Inoltre, può essere facilmente accoppiata con più dispositivi Apple (sì, anche con iPad visto che iPadOS supporta le periferiche esterne dal 2020).

Un vantaggio della Apple Magic Keyboard è la sua batteria ricaricabile integrata. Questo significa che non dovrai preoccuparti di cercare e sostituire le batterie tradizionali. La batteria offre un'autonomia considerevole, e quando è necessario ricaricarla, il processo è semplice grazie alla porta Lightning integrata.

