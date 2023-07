Apple Magic Keyboard: la miglior tastiera per il tuo Mac in sconto FOLLE su Amazon

Se avete un Mac di nuova generazione e volete dotarlo di un accessorio semplicemente fantastico, la tastiera Apple Magic Keyboard potrebbe essere ciò che farà al caso vostro. Grazie agli sconti folli del Prime Day su Amazon si porterà a casa con un prezzo sensazionale: solo 79,00€ al posto di 106,00€. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un risparmio incredibile; non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva.

Apple Magic Keyboard: la tastiera perfetta per il Mac

La Magic Keyboard presenta un design minimalista e sottile che si integra perfettamente con l’estetica dei dispositivi Apple. Realizzata con materiali di alta qualità, la tastiera è solida e resistente, garantendo una durata nel tempo. La finitura in alluminio spazzolato dona un aspetto elegante e premium, mentre il profilo sottile contribuisce a una digitazione confortevole e precisa.

Con uno spazio ridotto tra i tasti, è in grado di offrire una digitazione rapida e precisa. I tasti a farfalla di seconda generazione offrono una risposta tattile solida e uniforme, consentendo una digitazione comoda e silenziosa. Sfrutta poi la connettività Bluetooth per collegarsi senza fili ai dispositivi Apple. La connessione è stabile e affidabile, e la si può utilizzare a distanza dal computer. Inoltre, la batteria interna ricaricabile garantisce un’autonomia eccezionale, con una durata che può arrivare fino a un mese con un uso normale. Quando la batteria si esaurisce, si ricarica mediante il cavo Lightning incluso in confezione.

Dulcis in fundo, è progettata per essere compatibile con un’ampia gamma di dispositivi Apple. Può essere usata con iMac, MacBook, MacBook Air e MacBook Pro, ma è anche compatibile con iPad e iPad Pro. Con un prezzo di soli 79,00€ al posto di 106,00€ non potete lasciarvela sfuggire, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

