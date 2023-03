Apple Magic Keyboard modello italiano: SUPER SCONTO su Amazon

L’affidabilità del marchio Apple si scontra molto spesso con i suoi costi elevati. Se cerchi accessori per il tuo MacBook e vuoi risparmiare, puoi sempre trovare qualche splendida occasione con Amazon Prime. Vuoi sostituire la tua tastiera e provare l’ultimo modello? Non limitarti: puoi scegliere il meglio affidandoti allo store giusto. A partire da oggi puoi acquistare una Apple Magic Keyboard al costo di €89,99. Approfitta dello sconto finché valido.

Apple Magic Keyboard: avanguardia all’italiana

Sfruttando la tecnologia wireless con Bluetooth, la Magic Keyboard con chip italiano si abbina automaticamente al tuo Mac grazie al Plug and Play, e puoi metterti immediatamente a lavoro quando e dove vuoi. Comoda da trasportare in una qualunque Borsa Porta Computer, ergonomica ed elegante, color argento, risponde in modo preciso ad ogni tuo singolo tocco. La batteria è integrata è progettata per avere una durata incredibile: potrai scrivere almeno un mese prima di doverla ricaricare di nuovo tramite cavo USB-C con ingresso Lightning che avrai in dotazione con la tastiera, collegandola direttamente al tuo Mac. La keyboard è inoltre dotata di tasti multimediali per funzionalità immediate.

Apple Magic Keyboard possiede un’altissima compatibilità: MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, Mac Mini. Controlla sempre il sito ufficiale per fare un check sui modelli specifici. Come tutti gli accessori del marchio, essa supporta solo il chip Apple; funziona perfettamente con i sistemi operativi macOS 11.4 e successivi.

Invece di acquistarla dallo store ufficiale, puoi risparmiare con Amazon Prime e avere la Apple Magic Keyboard a soli €89,99. Se vuoi qualcosa in più, senza mai rinunciare ad un notevole risparmio, puoi dare un’occhiata alla Magic Keyboard con Touch ID di Apple: autenticati in modo semplice e mantieni intatta la tua privacy grazie ad un unico tocco, configurando la tua impronta digitale grazie al chip intelligente della tastiera.

