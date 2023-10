Apple Magic Keyboard è in sconto su Amazon: MINIMO STORICO

Ecco un’offerta imperdibile per tutti gli amanti dell’ecosistema Apple: l’Apple Magic Keyboard con Touch ID, nel layout italiano, è disponibile su Amazon a soli 130,00€, con uno sconto del 18%!

Apple Magic Keyboard con Touch ID e Layout in Italiano in sconto

Apple Magic Keyboard con Touch ID è una tastiera wireless ricaricabile progettata per offrire una soluzione comoda ed efficiente per i tuoi dispositivi Apple. Questa tastiera si connette senza fili al tuo Mac tramite Bluetooth, eliminando la necessità di utilizzare cavi o occupare porte USB. È compatibile con tutti i Mac dotati di chip Apple, il che significa che si abbina automaticamente al tuo dispositivo, senza bisogno di configurazioni complesse. Questo ti consente di iniziare a lavorare o a navigare sul tuo Mac immediatamente dopo averla collegata.

La Magic Keyboard è stata progettata con attenzione per offrire un’esperienza di digitazione confortevole e precisa. Ogni tocco risponde in modo preciso e affidabile, il che la rende ideale per scrivere documenti, inviare email o navigare sul web.

La caratteristica più eccezionale di questa tastiera è il Touch ID, che offre uno sblocco rapido e sicuro del tuo Mac. Puoi utilizzarlo per sbloccare il computer, accedere a siti web e app con un semplice tocco del dito. Questa funzione aggiunge un livello extra di sicurezza e praticità al tuo utilizzo quotidiano.

La batteria integrata è altamente efficiente e offre settimane di autonomia prima di doverla ricaricare, anche se la durata esatta dipenderà dall’uso personale. Per ricaricarla, è incluso un cavo intrecciato da USB-C a Lightning che puoi collegare alla porta USB-C del tuo Mac.

