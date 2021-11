Apple Magic Keyboard: al Black Friday 2021 c'è anche lei

Acquistare accessori Apple in sconto è sempre una libidine. Nonostante il ribasso provocato dal Black Friday 2021 non sia poi così eccezionale, mi sembra doveroso dirti che in offerta su Amazon c'è anche lei: la Apple Magic Keyboard nella sua ultima versione.

Disponibile per la spedizione veloce e gratuite in tutta Italia te la porti a casa con soli 79,00€.

Apple Magic Keyboard: la comodità è di casa Apple

Una bella tastiera ci sta tutta soprattutto se la devi abbinare al tuo dispositivo Mac. Con questo prodotto ufficiale Apple non puoi che andare sul sicuro dal momento che non solo è creato dallo stesso marchio, ma presenta al suo interno tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare agevolmente al computer.

L'ultimo modello della Apple Magic Keyboard è sensazionale. Ovviamente è in layout QWERTY italiano ed è sprovvista di fili così l'essenza minimal regna suprema. In confezione trovi il cavo intrecciato da USB-C a lightning che non fa mai male e che utilizzi per ripristinare la batteria.

Ti voglio far sapere che oltre ai soliti tasti trovi anche i tasti funzione f1-f12 a cui sono stati abbinati dei comandi rapidi e che la digitazione è rapida e scorrevole.

Un'altra chicca? La puoi abbinare anche al tuo iPad o iPhone se sono compatibili.

Acquista subito la tua Apple Magic Keyboard su Amazon a soli 79,00€. La ordini e in uno o due giorni la ricevi a casa grazie alle spedizioni Prime garantite. Affrettati perché la promozione in scadenza.