Apple Magic Keyboard: a poco più di 100€ è IRRINUNCIABILE

Se hai un MacBook o un Mac mini e stai cercando una tastiera di alta qualità per il tuo device, oggi ti consiglieremo la mitica Apple Magic Keyboard. Parliamo della keyboard ufficiale della compagnia di Cupertino, in grado di offrire un’esperienza di scrittura eccezionale e godendo, al tempo stesso, di un design elegante, ma a un prezzo accessibile. La versione senza Touch ID costa solo 106,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: corri a prenderla.

Apple Magic Keyboard: la tastiera Must Have per il tuo Mac

La Magic Keyboard ha un design che riflette l’approccio minimalista di Apple. La tastiera è sottile, leggera e realizzata con materiali di alta qualità; inoltre si abbina alla perfezione a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio, un bar o la tua scrivania a casa.

La caratteristica distintiva di questo accessorio è la qualità dei tasti. Ogni pulsante è progettato per offrire una risposta precisa e confortevole. La tastiera è a membrana, il che significa che la pressione sui tasti sarà sempre uniforme e silenziosa, e ciò la rende ideale per la digitazione prolungata. Non mancano i pulsanti a scelta rapida dedicati per le funzioni MacOS che rendono la navigazione e il controllo del tuo Mac un’esperienza fluida.

La Magic Keyboard si collega al tuo dispositivo tramite Bluetooth, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi Mac e iPad. La batteria integrata offre una durata eccezionale: una singola carica può durare mesi, a seconda della frequenza d’uso. Oggi la versione senza Touch ID costa solo 106,00€, spese di spedizione incluse. Ti invitiamo a prenderla seriamente in considerazione perché a questo prezzo potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro. Non lasciartela sfuggire, arriverà a casa tua in pochissimi giorni.

