Hai sempre desiderato abbinare al tuo iPad la Apple Magic Keyboard? Oggi è in offerta su Amazon a soli 271,99€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 67,01€ che rende l'acquisto un affare da cogliere al balzo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutto il territorio nazionale.

Apple Magic Keyboard: di cosa è capace questo accessorio

Definire Apple Magic Keyboard un semplice accessorio non è possibile. Introdotto nella linea di plus per iPad, questo prodotto consente di trasformare il dispositivo in un vero e proprio laptop senza trascurare la sicurezza e la comodità.

Funzionante altresì come una cover, infatti, la Keyboard è dotata di una tastiera completa di tutto. Sono presenti in totale 64 tasti con meccanismo a forbice. Sono retroilluminati per consentire una scrittura sempre fluida e agevole anche in ambienti poco illuminati.

Il layout è QWERTY italiano e il grado di luminosità è al minimo.

È presente anche un trackpad multi touch per controllare ogni movimento al meglio.

Degna di nota è l'entrata USB C posizionata tra la tastiera e la parte posteriore che protegge l'iPad. Questa caratteristica consente di caricare l'accessorio evitando che la porta sul dispositivo risulti occupata e lasciandola a disposizione per ulteriori attività.

Lato distintivo è che l'intero prodotto è dotato di un sistema d'inclinazione che assicura la massima ergonomia per l'utente.

La compatibilità è attestata su iPad Pro da 11 pollici di 2ª generazione.

Apple Magic Keyboard è acquistabile su Amazon a soli 271,99€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Il prodotto è acquistabile anche con rateizzazione attraverso il programma CreditLine di Confidis.

