Apple MacBook Air: PREZZO FANTASTICO su Unieuro

Unieuro con la nuova promo Hypnotic Black Friday sta facendo strage di promozioni. Sono tantissimi gli articoli hi-tech delle migliori marche in super offerta. Oggi ne abbiamo scovata una sconvolgente. Acquista Apple MacBook Air M1 a soli 979 euro, invece di 1229 euro. Grazie a questa occasione risparmi 250 euro da listino. Sbrigati perché sta andando a ruba, tutti lo vogliono a questo prezzo eccezionale.

Il vantaggio di acquistare online sul sito di Unieuro è che puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 326,33 euro. Sì, hai capito bene. Un piccolo importo ogni mese per saldare questo ordine. Ti basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e il gioco è fatto. Non dovrai fornire dati sensibili o altro per ottenere questo mini finanziamento. Inoltre, con Unieuro, hai anche la consegna gratuita a domicilio.

Apple MacBook Air: tecnologia e qualità super discrete

Apple MacBook Air M1 è il primo laptop silenzioso che non fa rumore. Infatti, il suo sistema avanzato di raffreddamento è senza ventole. Così puoi concentrarti su ciò che stai facendo senza disturbare le tue idee e gli altri se, ad esempio, ti trovi in un luogo pubblico o a scuola. Grazie all’ampio display da 13 pollici hai il giusto compromesso tra immersività e portabilità. Il processore Apple M1 è una bomba. Puoi fare tutto senza alcun problema.

Portalo sempre con te grazie alla sua batteria infinita, studiata per resistere a lunghe ore senza una carica. Approfitta subito di Unieuro! Acquista ora il MacBook Air M1 a soli 979 euro, invece di 1229 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

