Apple MacBook Air: mai visto un prezzo così BASSO, su eBay

Apple MacBook Air non è un semplice notebook. Studiato per essere il re della portabilità, offre caratteristiche premium alla tua produttività itinerante. Partiamo però dal prezzo, oggi super vantaggioso solo su eBay. Acquistalo a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Un’occasione potente per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita.

La versione in promozione è quella da 13 pollici dotata di Chip M1. Scopri tutta la potenza che questo processore garantisce. E con il display Retina hai uno schermo in grado di trasmettere immagini ultra colorate, vive e ricche di dettagli pazzeschi. Un’altra particolarità di questo dispositivo è il sistema di raffreddamento senza ventola che lo rende sempre silenzioso.

Apple MacBook Air: prezzo conveniente e tasso zero con eBay

Acquista il fantastico Apple MacBook Air M1 su eBay. Oltre ad approfittare di un prezzo decisamente conveniente, hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate tasso zero. Seleziona PayPal come metodo di pagamento e scegli l’opzione “Paga in 3 rate”. Così dividi l’importo automaticamente in piccole tranche da soli 283 euro al mese, per tre mesi. La prima al momento dell’ordine.

Scegli un portatile che è molto più di un semplice notebook. Con 256GB di memoria interna hai uno spazio di archiviazione perfetto per installare e conservare qualsiasi contenuto. Inoltre, hai una batteria che garantisce l’utilizzo della macchina fino a 18 ore senza una ricarica. Lavora o studia lontano da casa senza problemi. Metti nel carrello il tuo nuovo MacBook Air a soli 849 euro, anziché 1229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.