Apple MacBook Air M2: ancora poche ore in OFFERTA su MediaWorld

Acquista ora il fantastico Apple MacBook Air M2 a soli 1299 euro, invece di 1529 euro. Grazie al MediaWorld Red Friday stai risparmiando 230 euro dal prezzo di listino. Però devi sbrigarti perché hai solo poche ore per approfittare di questa incredibile offerta speciale. Si tratta di un notebook di ultimissima generazione nato per sorprendere. Tra l’altro hai anche la possibilità di pagare in comode rate tasso zero.

Riprogettato sul nuovo Chip Apple M2, questo laptop è una forza della natura. Non solo è estremamente sottile, ma è anche robusto grazie al suo guscio realizzato interamente in alluminio. Al suo interno c’è tanta potenza pronta a esplodere. Le sue performance sono straordinarie e l’efficienza del consumo energetico incredibile. Super silenzioso, grazie a un sistema di raffreddamento senza ventole, è l’ideale per lavorare in mobilità.

Apple MacBook Air M2: aggiorna la tua idea di portabilità

Lavora dove e quando vuoi, ti basterà avere con te il tuo Apple MacBook Air M2 256GB. Perfetto sotto ogni aspetto, apri lo schermo e si accende in pochissimi secondi. In un attimo sei già nel tuo mondo pronto per lavorare, giocare, studiare, creare e guardare film o serie TV. Ovunque tu sia lui sarà il tuo compagno di viaggio ideale. Grazie al display Liquid Retina da 13,6 pollici hai uno schermo grande e luminoso.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito del MediaWorld Red Friday, il Black Friday dell’estate. Il MacBook Air M2 ti sta aspettando a un prezzo esageratamente basso. Acquistalo subito a soli 1299 euro, invece di 1529 euro. Hai ancora poche ore per aggiudicartelo. Ricordati che puoi anche attivare il Finanziamento Tasso Zero di MediaWorld per pagarlo un po’ alla volta in piccole rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.