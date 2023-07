Apple MacBook Air M1: un Top Seller a 899€ su MediaWorld

Scegli il risparmio grazie alle offerte MediaWorld. Oggi ti assicuri un top seller incredibile a un prezzo fenomenale. Acquista Apple MacBook Air M1 a soli 899 euro, invece di 1229 euro. Grazie a questa promozione stai risparmiando esattamente 330 euro dal listino. Un’occasione incredibile dato che hai anche il ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te o più comodo da raggiungere.

Con 256GB di SSD hai tutto lo spazio che ti serve per app, giochi e archiviazione. Il processore Apple M1 è in grado di sopportare anche le operazioni più impegnative come il video editing senza mai cedere di potenza. Il multitasking è così naturale da sembrare innato in questo notebook eccezionale. Inoltre, se ami la tranquillità e il silenzio, questo dispositivo è senza ventole grazie a un sistema di raffreddamento alternativo altamente efficace.

Apple MacBook Air M1: 13 pollici di puro stile

Con il display Retina da 13 pollici, Apple MacBook Air M1 offre la migliore qualità visiva di sempre. Non perderti in un bicchiere d’acqua, ma scegli di guardare i tuoi contenuti da uno schermo di alta qualità. Grazie alla tecnologia True Tone hai anche la giusta illuminazione, sempre e ovunque. Infatti, si autoregola autonomamente in base alla luminosità ambientale che ti circonda. In questo modo non affatichi gli occhi e ti assicuri una qualità perfetta senza sforzi.

La batteria è stata realizzata per assicurarti una lunga autonomia in viaggio. Un’accoppiata vincente con il suo design che spinge la mobilità a livelli estremi. Sottile e leggerissimo, questo notebook lo porti sempre con te senza alcuna fatica. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa super offerta MediaWorld. Acquista il MacBook Air M1 a soli 899 euro, invece di 1229 euro. È disponibile anche un finanziamento personalizzato per te.

