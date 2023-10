Apple MacBook Air da 47€/mese con il Tasso Zero MediaWorld

L’Apple MacBook Air 13 M1 è un ottimo notebook senza compromessi che unisce la comodità di portarlo sempre con te alla tecnologia senza tempo di Casa Cupertino. Acquistalo oggi stesso a soli 949 euro, invece di 1229 euro. Oltre a questo ampio risparmio, assicurato da MediaWorld, con la nuova promozione Tutto Vero Tasso Zero, puoi anche decidere di pagarlo in 20 comode rate da soli 47,45 euro al mese, senza interessi.

Apple MacBook Air 13 M1: un laptop all’avanguardia

Con un Apple MacBook Air 13 M1 puoi fare veramente di tutto. Nato per soddisfare la tua esigenza di mobilità, è veloce e resistente. Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento senza ventole, è estremamente silenzioso e quindi adatto per studio e ricerca. Portalo ovunque grazie al suo design sottilissimo e alla scocca in alluminio super leggera. Con 256GB di SSD hai tutto il necessario per essere veloce e installare ciò che vuoi.

Tra l’altro, il chip M1 Apple è estremamente rapido, garantendo prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione. Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 949 euro, invece di 1229 euro. Grazie al nuovo volantino Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld puoi anche decidere di pagare l’intero importo in 20 rate a tasso zero da soli 47,45 euro al mese, Tan 0% e Taeg 0%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.