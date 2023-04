Apple MacBook Air 13 M1: va una bomba ed è silenziosissimo (-385€)

Il magico Apple MacBook Air 13″ M1 è in super offerta su eBay. Acquistalo con uno sconto di 385 euro sul prezzo di listino. Per ottenere questo incredibile risparmio devi inserire il codice coupon ITPERPXBYW7ZX67M prima del check out. La quantità disponibile è limitata perciò devi essere rapido nell’assicurartene uno. Inoltre, hai anche la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni.

Scopri quanto è vantaggioso acquistarlo in 3 comode rate tasso zero da soli 281,33 euro. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Questo laptop è davvero speciale. Infatti, grazie al suo Chip Apple M1 offre potenza e prestazioni strabilianti nonostante sia estremamente portatile e quindi sottile e leggero.

Apple MacBook Air 13″ M1: tanta tecnologia a un piccolo prezzo

Con eBay acquisti il fantastico Apple MacBook Air 13 M1 a un prezzo sorprendente. Goditelo lontano da casa per ben 18 ore senza carica grazie alla sua potente batteria. Ti sorprenderà la sua silenziosità, perché non ha le ventole per il raffreddamento. Alza lo schermo e lui è già pronto per l’utilizzo con un display Retina da 13,3 pollici dai colori realistici e un livello di dettagli incredibile.

Acquistalo a soli 844 euro, anziché 1229 euro, grazie al codice ITPERPXBYW7ZX67M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.