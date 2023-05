Apple MacBook Air 13 M1 a meno di 1000€ è un AFFARE

Il nuovo volantino di MediaWorld Sempre con Tech è un vero pozzo senza fondo di offerta. In questo momento ne abbiamo trovata una davvero pazzesca che merita di essere intenzionata. Si tratta del fantastico Apple MacBook Air 13 M1 a meno di 1000 euro. Uno sconto potente che non lascia spazio a dubbi: va assolutamente acquistato. Mettilo subito nel carrello a soli 999 euro, invece di 1229 euro.

Il vantaggio di acquistare questo incredibile laptop su MediaWorld è la possibilità di pagarlo in comode rate a Tasso Zero. In pratica, grazie al finanziamento senza interessi a disposizione lo acquisti subito pagandolo un po’ alla volta senza stress. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Potresti decidere di ritirarlo al pronto presso il negozio più vicino senza costi aggiuntivi.

Apple MacBook Air 13 M1: buone notizie da MediaWorld

Buone notizie da MediaWorld per il fantastico Apple MacBook Air 13 M1 in offerta a soli 999 euro. Un ottimo rapporto qualità-prezzo che lo rende uno dei prodotti più appetibili nella categoria dei notebook. Primo, perché è leggero e silenzioso avendo un sistema per il raffreddamento senza ventole di ultima generazione. Secondo, la dotazione è davvero eccellente con il chipset Apple M1 che assicura prestazioni sopra la media e velocità interessanti per svolgere qualsiasi attività.

Terzo, ha una batteria eccezionale che ti consente di portarlo sempre con te utilizzandolo senza una fonte di ricarica per tutto il giorno. Insomma, il MacBook Air 13 M1 è un ottimo gioiello da acquistare se stavi cercando un notebook completo e affidabile. Scegli MediaWorld se vuoi l’offerta migliore e acquistalo a soli 999 euro, invece di 1229 euro. La consegna è gratuita e puoi anche pagare a rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.