Apple MacBook Air 13 M1: da 44€ tasso zero e paghi fra 3 mesi

Acquista tutta la tecnologia che vuoi a un prezzi sorprendenti grazie al nuovo volantino Tecnologia a Tasso Zero di MediaWorld. Un’occasione irripetibile nella quale abbiamo scovato un’offerta sorprendente e molto vantaggiosa. Ottieni ora l’ottimo Apple MacBook Air 13 M1 da soli 44,95 euro al mese senza interessi per 20 mesi. La prima rata la paghi fra 3 mesi. Incredibile vero? Eppure non è un sogno, ma la pura e semplice realtà.

Con 256GB di SSD hai tantissimo spazio di archiviazione e una velocità pazzesca all’avvio. Servono solo pochissimi secondi per essere subito nel fantastico ecosistema di MacOS. Assicurati velocità e prestazioni elevate grazie al meraviglioso e tanto amato Chip M1. Non ti spaventerai di fronte a nulla, nemmeno al lavoro più impegnativo di video editing o il gioco con la grafica più dettagliata. E se hai un MacBook usato puoi ottenere uno sconto maggiore.

Apple MacBook Air 13 M1: l’ideale per la portabilità

Cerchi il massimo della portabilità? Allora Apple MacBook Air 13 M1 è la scelta ideale. Sottilissimo e leggerissimo, la sua scocca in alluminio si presta bene per essere portata sempre con te. La batteria intelligente garantisce un’autonomia particolarmente longeva per lavorare, studiare o giocare lontano da casa e senza un accesso di ricarica fino a 18 ore. Il sistema di raffreddamento avanzato è senza ventole assicurandoti così silenzio assoluto e un consumo energetico ancora più efficiente.

Goditi il suo display Retina da 13,3 pollici con risoluzione a 2560 x 1600 pixel dove le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile. Scrivi o leggi un testo estremamente nitido e definito. Ammira colori ultra brillanti con un vetro che si spinge fino ai bordi del guscio per offrirti un’immersività pazzesca. Cosa stai aspettando. Corri su MediaWorld e acquista il tuo MacBook Air 13 M1 da soli 44,95 euro al mese a tasso zero. Inizi a pagare fra 3 mesi.

