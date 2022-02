Apple Mac Pro 2022: tutto quello che sappiamo

Il Mac Pro di Apple ha inizialmente fatto il suo debutto nel 2019 e, secondo indiscrezioni circolate di recente, quest'anno potremmo ricevere una nuovissima versione alimentata da processori M1.

Mac Pro 2022: calmi, facciamo il punto

C'è molta confusione in merito al prossimo Mac Pro e finora non sono disponibili molte informazioni su aggiornamenti, specifiche o persino una data di rilascio. Tuttavia, rapporti recenti affermano che la mela ha registrato tre nuovi computer Mac nell'Eurasian Economic Database, il che indica che l'azienda potrebbe rilasciare presto nuovi computer. Adesso, i colleghi di MS Power User suggeriscono cosa possiamo aspettarci dall'M1 Mac Pro.

Arriverà nel 2022?

Non c'è ancora alcuna garanzia del fatto che Apple rilascerà un nuovo Mac Pro quest'anno, ma siamo quasi certi che sarà così. Secondo un sito francese chiamato Consomac, il colosso di Cupertino ha elencato tre nuovi computer Mac. Tuttavia, non ci sono ancora molte informazioni su questi potenziali nuovi prodotti e non sappiamo se l'elenco include anche la workstation desktop di nuova generazione.

Anche se questo è tutto ciò che sappiamo finora, immaginiamo che la società annuncerà i nuovi hardware durante l'annuale Apple Worldwide Developers Conference, che si tiene in genere all'inizio di giugno. Se Apple prevede di aggiungere funzionalità e capacità nuove o uniche al sistema operativo, gli sviluppatori di software saranno senza dubbio i primi a saperlo. Per quanto riguarda il sistema stesso, gli acquirenti che lo preordineranno, probabilmente non lo riceveranno fino a ottobre.

Cosa ci sarà di nuovo?

Dato che al momento non ci sono informazioni sui nuovi prodotti, nessuno lo sa. Per prima cosa, prevediamo che Apple continuerà a supportare i suoi Mac Pro esistenti e rilascerà aggiornamenti per loro. Dopotutto, uno dei vantaggi di possedere una macchina aggiornabile come il Mac Pro è che può durare abbastanza a lungo, quindi non è necessario eseguire l'upgrade se non necessario. Con questo in mente, Apple probabilmente non apporterà modifiche significative al design della scocca.

Molto probabilmente Apple switcherà i processori dei dispositivi e passerà alle unità M1 Pro o Max. Ci domandiamo se avranno più core sul versante della CPU e della GPU; ad oggi… è un mistero.

Quindi, quando possiamo aspettarci di ordinare un nuovo Mac Pro?

Ci sono buone probabilità che i nuovi prodotti debuttino quest'anno, anche se il nuovo desktop Mac Pro potrebbe avere una fornitura limitata fino al prossimo anno a causa delle difficoltà della catena di approvvigionamento di Apple.