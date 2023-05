Apple Mac Mini M2: una BOMBA di Mini PC a prezzo WOW su Unieuro

Acquista ora l’eccellete Apple Mac Mini M2 a soli 599 euro, invece di 729 euro. Questa super offerta la trovi su Unieuro che ti ha confezionato un prezzo decisamente wow. Approfitta subito per ottenere questo mini PC piccolo solo nel prezzo. Infatti, le sue prestazioni sono decisamente grandi. Dotato di 8GB di RAM, hai anche a disposizione il nuovo Chip M2.

Ottimizza il tuo spazio sulla scrivania o portalo sempre con te. Lo colleghi a un normalissimo schermo e subito entri nel fantastico mondo MacOS. Campione di velocità, ti permette di fare tutto quello che vuoi senza alcun problema né rallentamento. Preciso, scattante ed estremamente flessibile il Mac Mini è una vera bomba pronta a tutto.

Apple Mac Mini M2: prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente

Su Unieuro si sta giocando un’offerta eccezionale. Acquista il nuovo Apple Mac Mini M2 a soli 599 euro. Puoi decidere di pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 199,66 euro l’una selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Inoltre, hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Niente male vero?

Sappi che si tratta del Mac Mini più potente e capace che sia mai stato realizzato da Apple. Potrai svolgere qualsiasi attività e goderti i giochi più immersivi. Ottimo anche per chi lavora di grafica e ha bisogno di un computer dalle performance elevate. Perciò non perdere tempo. Mettilo nel carrello a soli 599 euro, invece di 729 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.