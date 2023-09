Apple Mac Mini con M2 in offerta al MIGLIOR PREZZO di sempre: solo 579€

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un potente computer desktop che offre prestazioni eccezionali in un design compatto. Acquistalo ora con uno sconto del 21% al prezzo di 579,00€ invece di 729,00€.

Il nuovo chip M2 di Apple porta il Mac mini a un livello superiore di prestazioni. Con una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, questo computer desktop è in grado di gestire qualsiasi compito, dalle presentazioni sofisticate ai giochi immersivi. Il Mac mini con chip M2 è altamente versatile quando si tratta di connettività.

Dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. È anche possibile scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete ultra veloci. Questo Mac mini è compatibile con una vasta gamma di app, tra cui Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom e molte altre. Inoltre, ci sono oltre 15.000 app e plug-in già ottimizzati per il chip M2, garantendo un’esperienza fluida.

La memoria unificata dei Mac mini è altamente efficiente, consentendo al chip M2 di trasferire i dati più velocemente. Puoi scegliere fino a 24GB di memoria per gestire facilmente il multitasking e i file di grandi dimensioni.

Il Mac mini 2023 è dotato di funzionalità avanzate di sicurezza e privacy, tra cui protezioni integrate contro malware e virus. Il Secure Enclave di nuova generazione garantisce che il tuo sistema e i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Apple Mac mini 2023 con chip M2 a soli 579,00€ e goditi un computer desktop potente e versatile che può affrontare qualsiasi sfida.

