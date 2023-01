Apple, ma quanto mi costi? Ecco quanto spende un utente Apple nel 2023

Ora che Apple ha aggiornato tutti i suoi dispositivi per la casa (diciamo così), urge fare una riflessione. Abbiamo infatti i nuovi computer desktop Mac mini, la Apple TV 4K di nuova generazione, l’HomePod da abbinare ad un monitor o alla smart TV o, perché no, anche da utilizzare stand-alone o in simultanea per creare uno scenario stereo in salotto, ma non finisce qui. L’azienda ha aggiornato i propri device mobili: iPhone, iPad e AirPods. Ma vale veramente la pena fare l’upgrade alle nuove generazioni?

Saremo onesti nel rispondere e ci abbiamo pensato a lungo prima di fornire il nostro pensiero: no. L’unico motivo per aggiornare i propri device risiede in motivazioni profonde o se possedete gadget molto vecchi. Passare da un prodotto a quello successivo non è mai un buon investimento e oggi più che mai, diventa solo un dispendio monetario quasi inutile. Diverso il discorso se passate da vecchi iPhone al nuovo, da vecchi computer Intel e volete fare un upgrade sostanziale sul fronte lavorativo. Ma andiamo con ordine e vediamo i casi, punto per punto.

Apple: cosa conviene aggiornare?

Partiamo dal Mac mini. Avete un modello con M1? State fermi, non cambiate, rimanete lì dove siete. Stesso discorso dicasi se volete i nuovi portatili Air, Pro 13 o Pro 14 e 16″. Risparmiate e non fate il cambio, oggi non è necessario. Ovvio che, se avete un prodotto obsoleto di qualche anno, allora vale a pena prendere uno nuovo. Ma quale? Ecco i nostri consigli:

Mac mini M2: 729,00€ ;

; MacBook Air M2: 1349,00€ ;

; MacBook Pro M1 Pro: 1999,99€.

E se avete una Apple TV del 2021 conviene passare a quella nuova? Ma neanche per sogno; anche qui, non vi consigliamo affatto l’upgrade. Piuttosto, se volete comprare la vostra prima Apple TV, allora il discorso è diverso. Oggi costa solo 169,00€ su Amazon.

HomePod merita un discorso separato; il primo modello non è mai arrivato in Europa, pertanto oggi avete due opzioni davanti a voi. O prendete il mini sul sito della mela o comprate direttamente quello grande appena presentato. Attenzione, costa 349,00€ (un po’ tanto) ma se avete intenzione di usarlo come altoparlante per la TV, magari in abbinata alla Apple TV, vi suggeriamo di prenderne due così da creare uno spazio stereo. 700€ di spesa complessiva che però, per gli amanti del cinema può anche essere un buon investimento.

AirPods: qui urge un chiarimento. Se avete gli AirPods Pro di prima generazione, non dovete far nulla. Se avete gli AirPods 2 invece, vi suggeriamo gli AirPods di terza generazione a 169,00€.

Cosa dire degli iPad? I tablet sono device che difficilmente si cambiano con cadenza annuale o nel breve periodo. Per fare un esempio, iPad Pro del 2018 è ancora oggi un valido alleato del quotidiano che fa girare fluidi titoli impegnativi come PUBG Mobile o COD Mobile. Perché prendere il nuovo Pro se non si hanno esigenze di video editing o lavorative? O magari siete illustratori o disegnatori e allora sì che vale la pena.

Per l’uso divano, noi non ci stancheremo mai di ripeterlo: va bene l’iPad (2021) con Apple Bionic A13 che costa solo 349,00€. Se volete proprio il nuovo design – o se questo sarà il vostro primo tablet di Cupertino – allora comprate sereni iPad (2022) a 549,00€; ci sono quattro bellissimi colori disponibili (azzurro, rosa, giallo e silver).

Infine, chiudiamo la panorama con l’iPhone da comprare, però qui saremo spietati, preparatevi.

“Ci consigliate l’iPhone 14 Pro?”

No.

“Ci conviene acquistare un 14 Pro Max?”

No.

Se non siete dei content creator o se non avete un budget illimitato, questi modelli non vi servono. Sono telefoni pensati per i professionisti dell’immagine, per chi lavora con i social, per chi ne deve fare un utilizzo business. Ergo acquistate un nuovo modello Pro solo se realmente lo sfrutterete al 100%, altrimenti va benissimo la variante basica. Qual è la migliore? Per noi, sempre e comunque, iPhone 13 del 2021. È quasi identico in ogni suo aspetto ad iPhone 14 ma costa sensibilmente meno: solo 799,00€ con spedizione gratuita.

Buon divertimento con i vostri nuovi gadget di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.