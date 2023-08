Apple: l'intelligenza artificiale di nuova generazione non arriverà a breve

Secondo l’analista di Apple Ming-Chi Kuo, ad oggi non abbiamo alcun segnale da parte di Apple in merito allo sviluppo di una nuova intelligenza artificiale predittiva a breve. In poche parole, nessun “ChatGPT by Cupertino” nell’immediato futuro. La società intende continuare ad investire su Siri, l’assistente vocale che abbiamo conosciuto nel 2011 e che, ancora oggi (con le dovute migliorie) alimenta i terminali della compagnia. Un vero peccato però, visto che quest’ultimo è significativamente più indietro rispetto ai competitor.

Cosa sappiamo della nuova AI di Apple?

Andiamo con ordine: in un post pubblicato su Medium, l’analista Ming-Chi Kuo afferma che il rapporto sugli utili di Apple che si terrà a breve dovrebbe influenzare le scelte e le decisioni di Apple e della sua catena di approvvigionamento. Stando a quanto si ferma, la compagnia potrebbe non dedicare troppo tempo al discorso sull’AI durante la riunione perché pare che non abbia fatto progressi specifici in questa area di interesse. Inoltre, a quanto pare, Tim Cook non intende lanciare o integrare prodotti con AI nel prossimo futuro. In poche parole non vedremo nessun “Apple GPT”, come invece suggeriva Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, poche settimane fa in un comunicato all’interno della sua newsletter “Power One”. La fantomatica intelligenza artificiale di Cupertino potrebbe sfidare ChatGPT di OpenAi ma ad oggi il colosso della tecnologia non sembra avere una strategia chiara in merito.

Inoltre, se torniamo indietro nel tempo di qualche mese, durante la precedente chiamata sugli utili della compagnia di maggio, Tim Cook, CEO di Apple, aveva dichiarato che, al momento, “ci sono diversi problemi che devono essere risolti con lo sviluppo dell’AI”. Voi cosa ne pensate?

Intanto, nelle notizie correlate, vi ricordiamo che iPhone 14, nella versione da 128 GB in colorazione Midnight, si porta a casa con 799,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.