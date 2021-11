Apple: le vendite sono in aumento in tutti i mercati

Apple si è classificata al quato posto nel mercato cinese della telefonia mobile a settembre, con vendite in aumento di oltre il 40% rispetto ad un anno fa.

Apple: in Cina è quasi arrivata sul podio

Un nuovo rapporto di CINNO Research ha appena rivelato la classifica relativa al mondo degli smartphone in Cina per il mese di settembre 2021. Notiamo quali sono i primi 5 marchi che vendono più prodotti sul territorio asiatico. Questo mercato è molto importante perché costituisce una gran fetta di utenza per diversi costruttori.

Notiamo che nel mese di settembre scorso, Apple ha raggiunto il quarto posto con le sue vendite che hanno visto una crescita considerevole sia di mese in mese che di anno in anno.

Secondo il rapporto, i primi 4 marchi di smartphone includono OPPO in cima, con Vivo che arriva secondo e Honor che arriva terzo. D'altra parte, Apple è arrivata quarta e Xiaomi ha preso il quinto posto. Anche se, mentre le classifiche mostrano il numero totale di unità vendute da ciascun marchio, la crescita delle vendite dipinge un quadro diverso. Tutti gli altri brand cinesi hanno visto un calo mese su mese, mentre le loro performance annuali hanno visto un aumento.

Tuttavia, Apple, d'altra parte, ha avuto una forte crescita sia rispetto al mese precedente che allo scorso anno, con una upgrade mensile del 32,5% e un aumento delle spedizioni annuali di un 43,6%. In altre parole, il colosso di Cupertino ha visto la crescita più alta in termini di vendite nel mercato cinese: notiamo che l'azienda ha raggiunto i 3,7 milioni di unità solo a settembre.

Nel frattempo, OPPO ha venduto circa 4,6 milioni di unità, mentre Vivo ha venduto 4,2 milioni di unità. Honor ha preso il terzo posto con 3,8 milioni di unità vendute, il che significa che Apple si è avvicinata di molto al podio. Xiaomi ha completato l'elenco con 3,2 milioni di unità spedite in questo mese.

La ricerca di CINNO ha aggiunto che il motivo principale della crescita esplosiva del marchio è dovuto al recente debutto della sua line-up iPhone 13.