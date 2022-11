Apple: le STUPENDE AirPods di 2a gen a prezzo HOT su eBay (-33%)

Sei così appassionato di musica che sei alla ricerca delle cuffie più cool del momento per ascoltare i tuoi artisti preferiti? Le ottime cuffie true wireless AirPods Apple di seconda generazione sono in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre, complice un incredibile sconto del 33% con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Ad appena 114€, infatti, questa di oggi è la tua occasione d’oro di mettere le mani sulle apprezzatissime cuffie true wireless realizzate dal colosso hi-tech di Cupertino.

Le AirPods di Apple di 2a generazione costano pochissimo su eBay

Con un design unico e riconoscibile che vede l’impiego di materiali di altissimo livello, le cuffie di Apple sono apprezzatissime da milioni di utenti in tutto il mondo per l’eccellente qualità audio durante l’ascolto della musica e anche durante le conversazioni telefoniche.

Incredibilmente interconnesse a tutti i dispositi Apple in commercio (le puoi collegare rapidamente al Mac, iPhone, iPad e anche all’Apple Watch), le AirPods di seconda generazione vedono la presenza di un rinnovato algoritmo di cancellazione attiva del rumore: una volta indossate e attivata la funzionalità, ecco sparire tutti i rumori di sottofondo per lasciare spazio alla musica e alle tue emozioni.

A tutto ciò, inoltre, si aggiungono il pieno supporto a numerosi controlli touch e anche l’integrazione completa con Siri per gestire ogni aspetto della musica e non solo semplicemente con la tua voce. A questo prezzo non puoi chiedere di meglio: metti subito nel carrello di eBay le cuffie ad alte prestazioni di Apple fintanto che sono ancora in sconto del 33% con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.