Apple: le spedizioni di iPad crescono in tutto il mondo

Prima della pandemia, il mercato dei tablet era molto scoraggiante in termini di vendite. Tuttavia, con la crescente domanda di dispositivi con display di grandi dimensioni, il settore è ora in ripresa. A capo di questo settore troviamo, ovviamente, Apple con i suoi iPad.

iPad: il tablet re del mercato

Secondo IDC, in Cina il mercato dei tablet ha visto circa 28,46 milioni di unità vendute nel 2021. Si tratta di un aumento anno su anno del 21,8%. Inoltre, questo è il tasso di crescita più alto degli ultimi sette anni. In particolare, le spedizioni globali di tablet nel quarto trimestre del 2021 sono diminuite dell'11,9% su base annua a 45,54 milioni di unità a causa del rallentamento della domanda. Per l'intero anno passato, il totale delle spedizioni globali di tablet è aumentato del 2,9%, passando così a 168 milioni di unità, il livello più alto dal 2016. Nel mercato globale, la mela è più avanti rispetto alla concorrenza con una quota di mercato del 34,2%.

I dati mostrano che la società di Cupertino venderà un totale di 57,8 milioni di iPad nel 2022. Si tratta di un aumento dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e la sua quota di mercato al 34,2%. Mentre l'azienda di Tim Cook è in prima posizione, le spedizioni di Samsung e Lenovo (seconda e terza) messe insieme sono inferiori a quelle di Apple. Ciò dimostra il predominio che l'azienda ha nel mercato dei tablet.

Vale la pena ricordare che, come Xiaomi, OPPO e altri produttori stanno entrando ora in questo segmento. Queste compagnie potrebbero introdurre importanti cambiamenti in futuro. Allo stesso tempo, anche gli attori originali stanno aumentando gli investimenti correlati.

Quest'area sta diventando sempre più attraente e i produttori stanno iniziando a ottimizzare i propri sistemi. Abbiamo già Android 12L che è un software dedicato ai pannelli di grandi dimensioni: ciò include tablet, schermi di grandi dimensioni e smartphone pieghevoli. Lato Apple invece, troviamo iPadOS.

Si prevede l' arrivo di altre tecnologie per l'industria dei tablet.