Apple è al lavoro su un innovativo sensore di idratazione per Apple Watch; questo è quanto si evince da un recente brevetto trapelato online.

Apple Watch sarà in grado di misurare la ritenzione idrica?

Secondo quanto si apprende, pare che Apple stia lavorando ad un nuovo e innovativo sensore di idratazione, che verrà utilizzato sui suoi futuri prodotti indossabili. Un nuovo patent ha rivelato la nuova tecnologia che è la prima del suo genere e potrebbe arrivare (prima o poi) in un futuro indossabile dell'azienda.

Il brevetto è stato individuato per la prima volta da PatentlyApple sull'USPTO ed è stato intitolato “Misurazione dell'idratazione con un orologio“. In questo brevetto, il gigante tecnologico con sede a Cupertino ha aggiunto che “le tecniche tradizionali per il monitoraggio dell'idratazione sono generalmente invasive, costose o inaffidabili“.

Questo si riferisce a tutti i metodi esistenti che determinano l'idratazione attraverso processi come un singolo campione di fluido di prova. Quindi, in altre parole, l'OEM di Cupertino sta lavorando ad una nuova tecnologia che non richiederebbe un tale meccanismo lungo, laborioso e complesso.

Il brevetto descrive un sensore di idratazione che utilizza elettrodi non invasivi posizionati sulla pelle. Apple inoltre, spiega che questo metodo potrebbe essere una soluzione “affidabile ed elegante” che funzionerebbe misurando le proprietà elettriche del sudore dell'utente che indossa l'orologio. Il brevetto aggiunge che “un alto livello di conduttanza elettrica del sudore può indicare un'alta concentrazione di elettroliti e un basso livello di idratazione. Oppure, un basso livello di conduttanza elettrica del sudore può indicare una bassa concentrazione di elettroliti e un alto livello di idratazione.”

In particolare, la descrizione del patent racconta nel dettaglio il funzionamento del sensore stesso. Il produttore di iPhone aggiunge che il suo sistema di tracciamento dell'idratazione funziona “in modo non invasivo, ripetuto, accurato, automatico e con un intervento minimo da parte dell'utente“.

Infine, il documento afferma inoltre che i livelli di idratazione degli utenti sono un aspetto importante e fondamentale per la loro salute.

