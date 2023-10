Apple lancerà un nuovo iPad mini entro la fine dell'anno

Interessantissima notizia quella appena emersa in rete in questi giorni; leggendo il DigiTimes infatti, abbiamo scoperto che Apple intende lanciare un nuovo iPad mini (di settima generazione, ovviamente) entro la fine dell’anno. Dobbiamo aspettarci un nuovo keynote ad ottobre o il dispositivo verrà annunciato mediante comunicato stampa (come è avvenuto lo scorso anno con iPad Pro M2 e iPad 2022)?

iPad mini (2023): cosa dobbiamo aspettarci?

Stando a quanto afferma una fonte interna vicina alla questione, sembra che l’OEM di Cupertino si stia preparando per rilasciare un iPad mini (2023) entro pochissime settimane. Lo ribadisce anche un leak del DigiTimes. Si prevede infatti un aumento della quota di mercato dell’azienda di Tim Cook per via degli ordini di un iPad “di piccole dimensioni” nel quarto trimestre del 2023. Ovviamente è un leak non confermato; vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.

A tal proposito, anche Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sostiene che i fornitori di iPhone e iPad si stanno mobilitando per un nuovo tablet compatto; certo, l’affidabilità dell’insider è fuori discussione, ma spesso anche le previsioni più accurate possono venir fraintese.

In passato, proprio Gurman sottolineava che un nuovo iPad mini con specifiche aggiornate sarebbe arrivato entro la fine dell’anno. Non di meno, dello stesso pensiero era il leakster “ShrimpApplePro”.

Ma cosa ci possiamo aspettare da questo fantomatico device? Noi vorremmo tanto vedere un chipset della famiglia Apple Silicon in un gadget “tascabile”, magari con nuove colorazioni, possibilità di agganciare accessori mediante il MagSafe e con un pannello miniLED con ProMotion. Certo, così avremmo un iPad Pro mini e non un semplice iPad, ma tutto può accadere. Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPad mini (2021) è in sconto su Amazon al prezzo consigliato di 599,99€, spese di spedizione incluse: è il modello in colorazione “grigio siderale” con 64 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.