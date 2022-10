Apple lancerà un nuovo display miniLED da 27" nel 2023 (RUMOR)

Secondo le indiscrezioni trapelate sul web in queste ore, si apprende che Apple potrebbe lanciare un nuovo schermo miniLED da ben 27 pollici nel corso del primo trimestre del prossimo anno. A riportare la notizia ci ha pensato l’analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young in un post su Twitter.

In un tweet condiviso solo con i suoi “super follower”, l’uomo ha affermato che ha sentito dire che Apple sta premendo l’accelleratore sul lancio di un nuovo monitor premium da svelare durante il keynote di marzo 2023. Potremmo anche conoscerlo un po’ prima, magari a gennaio o febbraio.

Cosa sappiamo del nuovo monitor di Apple?

Già in passato, Young ha parlato di questo ipotetico e fantomatico prodotto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di MacRumors pochi mesi or sono. All’interno della trasmissione aveva affermato che l’azienda stava pensando di presentare uno Studio Display premium nei mesi a venire. Si parlava inizialmente di un debutto per la WWDC di giugno scorso, ma già a maggio aveva comunicato che non era in grado di raggiungere l’obiettivo per quest’anno. Qualcuno parlava di un ritardo per ottobre ma ora pare che la società voglia puntar al 2023.

Per tutto il corso del 2022 infatti, l’OEM di Cupertino ha dovuto affrontare molte problematiche e vincoli di fornitura con tanti prodotti che andavano dai Mac ai telefoni.

Sul prossimo monitor della mela sappiamo che potrebbe essere dotato di tecnologia mini-LED e ProMotion, con refresh rate di 120 Hz. Non di meno, questo potrebbe essere il sostituto diretto del Pro Display XDR che vanta una risoluzione 6K. Sarà molto simile allo Studio Display sul fronte estetico, ma con dimensione di 27″. Quanto potrebbe costare? A nostro avviso dovrebbe avere un prezzo compreso fra 2000 e 7000 dollari. Si ipotizza un costo di 3000/3500 dollari. Se volete un Mac Mini M1 lo trovate a soli 699,00€.

