Apple lancerà presto un nuovo monitor per Mac

Apple potrebbe presto lanciare un nuovo monitor esterno per Mac. Avevamo già riportato una prima news a riguardo giorni fa, ma adesso è arrivata un'ulteriore conferma in merito. Il noto giornalista Gurman ha affermato che crede che sicuramente la mela svelerà un nuovo Pro Display XDR nei mesi a venire.

Cosa sappiamo del nuovo display esterno di Apple per Mac?

Un'ondata di rumor di recente ha indicato che Apple sta intensificando i suoi sforzi per lanciare un nuovo display esterno ad un prezzo inferiore rispetto al Pro Display XDR. Ora, Mark Gurman di Bloomberg scrive che “crede fermamente” che Apple “svelerà un nuovo monitor esterno per i suoi ultimi Mac“.

Nella sezione Q&A dell'ultima edizione della sua newsletter Power On, a Gurman viene chiesto se crede che Apple presenterà un nuovo schermo per computer della mela. Gurman spiega che “crede fermamente” che Apple stia lavorando proprio su questo.

Scrive in risposta alla domanda:

Credo fermamente [Apple lancerà un nuovo monitor esterno per i suoi ultimi Mac.] Un monitor a basso costo, penso, sarebbe un venditore caldo per coloro che desiderano aggiungere uno schermo più grande al loro nuovo MacBook Pro senza spendere l'equivalente di un acconto per auto di lusso sul Pro Display XDR. A questo punto, è probabile che il costo di costruzione di quel monitor sia diminuito e, con alcune modifiche e forse un leggero calo della luminosità, Apple potrebbe essere in grado di ottenere un monitor di qualità simile (a dimensioni leggermente più piccole) forse circa la metà. il prezzo. A proposito, è ancora esilarante che Apple abbia cercato di giustificare il prezzo del monitor attuale confrontandolo con un monitor di riferimento di livello hollywoodiano da $ 43.000.

Ovviamente, questa non è la prima volta che sentiamo parlare dei piani di Apple per un display esterno a basso prezzo. Proprio la scorsa settimana, un leaker ha indicato che la mela ha iniziato lo sviluppo di nuovi monitor esterni da 24 e 27 pollici. Apple sta anche lavorando a un successore del Pro Display XDR, come riportato da 9to5Mac.

Nel frattempo, Bloomberg ha anche riferito dei piani del colosso di Cupertino per il lancio di un monitor esterno più economico a gennaio. Sfortunatamente, ulteriori dettagli su questo prodotto sono ancora poco chiari. Ma come abbiamo detto molte volte, la mancanza di un'alternativa più economica al Pro Display XDR è un evidente buco nella line-up della società. Al momento, solo le opzioni approvate da Apple sono contestuali ai soli pannelli di LG.