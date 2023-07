Apple: l'alimentatore MagSafe Duo costa solo 134€ su Amazon

Se sei un felice possessore di uno smartphone di Apple, potresti essere interessato a sfruttare al massimo la comodità della ricarica wireless. Ecco perché l’alimentatore Apple MagSafe Duo è un’opzione da non perdere, soprattutto considerando il suo prezzo speciale su Amazon. Al posto di 159,00€, potrai acquistarlo al prezzo scontato di soli 134,00€.

Apple MagSafe Duo: impossibile non acquistarlo oggi

L’alimentatore Apple MagSafe Duo presenta un design elegante e compatto che lo rende facile da trasportare. Con questo dispositivo, puoi caricare contemporaneamente il tuo iPhone e l’Apple Watch, rendendolo l’accessorio perfetto per coloro che possiedono entrambi i dispositivi. L’adesione magnetica offre un collegamento sicuro, assicurando una ricarica stabile e affidabile senza il rischio di interruzioni accidentali.

Grazie alla tecnologia MagSafe, garantisce una ricarica rapida ed efficiente per i tuoi gadget. La potenza è assicurata fino a 14W, ma c’è anche la ricarica wireless, comoda perché ti farà risparmiare cavi e cavetti da portare con te. Infine, è super versatile: potrai piegarlo a metà per trasformarlo in un supporto per iPhone, consentendoti di guardare i contenuti multimediali in modo comodo durante la ricarica. Inoltre, il design compatto lo rende ideale per portarlo con te durante i viaggi o per l’uso in ufficio. A bordo sono presenti protezioni integrate per prevenire sovraccarichi, surriscaldamento e cortocircuiti.

Lo trovi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 134,00€ al posto di 159,00€; questa è un’opportunità da cogliere per coloro che desiderano una soluzione comoda e versatile per la ricarica dei dispositivi Apple. Tieni conto che la consegna sarà celere e immediata e potrai dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non dovrai pagare le spese di spedizione e in più avrai diritto al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche. Citiamo alla fine anche i due anni di garanzia con Amazon e il singolo anno di garanzia con Apple.

