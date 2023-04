Apple: la tecnologia ProMotion non arriverà sugli iPhone base per adesso

Apple non intende portare la tecnologia ProMotion sui modelli base di iPhone per i prossimi due anni; a dirlo è il noto CEO di DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young.

Giusto per chi non lo sapesse, il ProMotion è arrivato sui tablet nel 2018 mentre sugli smartphone è stato introdotto nel 2021 con il primo iPhone 13 Pro.

iPhone con ProMotion: cosa ha in mente Apple?

In un tweet pubblicato oggi su Twitter, Ross Young ha condiviso una tabella di marcia che scandisce le principali novità relative ai display che abbiamo avuto sugli iPhone a partire dal 2017 con il primo device con notch. Vediamo che la tecnologia LTPO (ovvero il display OLED a basso consumo con refresh rate adattivo fino a 120 Hz) sarà un’esclusiva dei modelli premium fino al 2025. In poche parole, iPhone 15 e 16 avranno lo schermo a 60 Hz, seppur con Dynamic Island, OLED Retina con cornici sottili.

Inoltre, il ProMotion serve per mantenere bassi i consumi visto che, durante la visualizzazione di contenuti statici, può scendere sotto un singolo Hertz. Non di meno, iPhone 14 Pro, il top del momento, ha anche l'AOD (always on display) che mostra l'orologio, i widget, lo sfondo anche quando il gadget è bloccato.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Dalla tabella di marcia condivisa da Ross Young, iPhone 17 e 17 Plus avranno ProMotion e AOD; fino a quel momento solo i modelli Pro disporranno di queste features.

