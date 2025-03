Apple iPhone 15 in sconto: ora su Amazon a 731,99 euro

Amanti di Apple, state a sentire: l’iPhone 15 da 128 GB è in sconto su Amazon.

Uno degli smartphone più innovativi e potenti, che combina design elegante, prestazioni elevate e funzionalità avanzate, finalmente scende di prezzo. Tutti sappiamo che Apple è famosa per l’altissima qualità dei suoi prodotti, non per essere economica. Quello che ci resta da fare è aspettare l’offerta giusta per aggiudicarci un iPhone ad un prezzo un po’ più piccolo. Ora su Amazon puoi trovare l’iPhone 15 in sconto a 731,99 euro, invece di 879 euro, nella versione da 128 GB. Dipsonibile in diverse colorazioni.

iPhone 15 in sconto

iPhone 15 è umo smartphone top gamma. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e vetro a infusione di colore, rendendolo resistente a schizzi, polvere e gocce. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un vetro ultra-resistente. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una risoluzione di 2556×1179 pixel, con una luminosità migliorata rispetto ai modelli precedenti, garantendo immagini vivide e dettagliate anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 15 è dotato di una fotocamera principale da 48 MP che permette di catturare immagini ad alta risoluzione. Include anche un teleobiettivo 2x per primi piani di qualità superiore e la possibilità di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto, offrendo maggiore flessibilità creativa. A livello di fotografia ti darà grandissime gioie.

Il cuore del dispositivo è il chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni eccellenti e supporta funzioni avanzate come la fotografia computazionale e l’isolamento vocale durante le chiamate. Questo processore è progettato per essere altamente efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a una maggiore durata della batteria.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del connettore USB-C, che consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare altri dispositivi Apple come iPad e Mac. Inoltre, è possibile ricaricare accessori come AirPods o Apple Watch direttamente dal telefono.

La batteria ha una capacità di 3349 mAh e supporta sia la ricarica rapida sia quella wireless tramite MagSafe. L’iPhone 15 da 128 GB rappresenta quindi un’ottima scelta se stai cercando un telefono potente, senza compromessi, con prestazioni elevate, un design curato e caratteristiche all’avanguardia. In sconto a 731,99 euro, è il momento perfetto per acquistare.