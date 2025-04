Apple iPhone 15: che prezzo su eBay! Da acquistare subito

Con un’offerta sorprendente, eBay sta tentando il fuori tutto con Apple iPhone 15 128GB. Questo smartphone ancora molto valido e potente, ora è tuo a un prezzo che ha dell’incredibile. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 659,99 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile da prendere al volo. E ottenerlo a questo prezzaccio è semplice e veloce.

Aggiungilo al carrello e raggiungi la pagina dedicata ai metodi di pagamento. Lì, nella casella “Codici Sconto” inserisci il Coupon PSPRAPR25. Una volta applicato, in seguito ti ritroverai questo prezzo vantaggioso grazie all’extra sconto di 30 euro attivato con questo voucher. Adesso sai perché sta andando letteralmente a ruba.

Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per molte delle destinazioni in Italia. Infine, hai anche la possibilità di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero. Dovrai solo decidere di selezionare PayPal o Klarna come metodi di pagamento e il gioco è fatto.

Apple iPhone 15 128GB: una bomba in quanto a potenza e fotografia

Apple iPhone 15 128GB è la soluzione a tutti i tuoi problemi. Se devi cambiare smartphone questo è quello giusto che unisce un ottimo risparmio a un’ottima qualità. Infatti, adesso è tuo a soli 659,99 euro con il Coupon PSPRAPR25. Sbrigati però perché anche gli ultimi pezzi stanno terminando rapidamente.

Il processore A16 Bionic è ancora molto prestante, assicurando una gestione veloce e sicura di app e giochi, anche in multitasking. Inoltre, grazie alla doppia fotocamera professionale sei in grado di effettuare scatti e riprese da vero e proprio regista. Il sistema punta e scatta pensa a tutto, tu devi solo premere il pulsante per immortalare quel ricordo.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce immagini super colorate e ricche di dettagli. Ottima anche la risoluzione di video e giochi. Inoltre, avendo una batteria potente, puoi usarlo in modo intensivo fino a fine giornata e oltre senza problemi. Acquista ora il tuo iPhone 15 a soli 659,99 euro con PSPRAPR25.