Apple iPhone 14 in colorazione Rossa è SCONTATO del 20%!

La batteria di iPhone 14 (PRODUCT) RED è progettata per durare l’intera giornata, anche con un utilizzo intensivo. Con una sola carica, potrai goderti fino a 20 ore di video, fino a 80 ore di musica o fino a 10 ore di gioco, garantendo una versatilità senza paragoni.

Da non sottovalutare neanche la resistenza a polvere e acqua, con un grado di protezione IP68, conferisce a iPhone 14 (PRODUCT) RED un’affidabilità in ogni condizione, consentendoti di utilizzarlo senza timore di danni causati da rovesci o schizzi d’acqua. Il cuore pulsante di questo iPhone è il potente chip A15 Bionic, uno dei più avanzati disponibili. Le sue prestazioni eccezionali si rivelano fulminee in qualsiasi attività, dai giochi alle app più impegnative.

.

Il sistema di fotocamere di iPhone 14, poi, è forse il comparto più evoluto dello smartphone. Con una fotocamera principale da 48 megapixel che offre scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel per catturare paesaggi e gruppi, e una fotocamera frontale da 12 megapixel perfetta per selfie e videochiamate. Non mancano funzioni avanzate come la modalità Azione, che consente riprese stabili e prive di sbalzi, grazie alla tecnologia Cinematic Stabilization, e la modalità Cinema, che sfrutta il machine learning per creare video cinematografici con profondità di campo variabile, mettendo automaticamente a fuoco persone o oggetti in movimento davanti alla telecamera.