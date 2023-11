Apple iPhone 14 da 128 GB è scontato su Amazon!

Se stai cercando un’esperienza di smartphone di alta qualità, non cercare oltre. Amazon offre l’Apple iPhone 14 (128 GB) nella straordinaria colorazione (PRODUCT) RED a soli 749,00€ anziché 879,00€. Questo dispositivo è una vera potenza, offrendo caratteristiche avanzate che migliorano la tua esperienza quotidiana.

Tutte le caratteristiche di iPhone 14

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici: Il cuore visivo di questo iPhone è il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre colori vividi e dettagli nitidi. Che tu stia guardando video, sfogliando foto o giocando, la qualità visiva sarà eccezionale.

Batteria Durevole e Riproduzione Video Prolungata: L’iPhone 14 è progettato per durare tutto il giorno, con una batteria che offre fino a 20 ore di riproduzione video. Puoi goderti il tuo contenuto preferito senza preoccuparti di dover ricaricare il telefono continuamente.

Robustezza di Livello Avanzato: La robustezza è una priorità con il Ceramic Shield e la resistenza all’acqua di questo iPhone. La tecnologia all’avanguardia garantisce una protezione extra, contribuendo a mantenere il tuo dispositivo al sicuro da urti e schizzi accidentali.

Potenza e Velocità: Al cuore di questo iPhone c’è il potente Chip A15 Bionic con GPU 5-core, che assicura prestazioni fulminee. Le reti cellulari 5G ultrarapide garantiscono una connettività veloce, consentendoti di navigare, scaricare e condividere contenuti in modo efficiente.

Fotocamere Evolute per Scatti Eccezionali: L’iPhone 14 presenta un sistema di fotocamere evoluto, catturando immagini più belle in ogni condizione di luce. La Modalità Azione assicura riprese stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema offre la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo una qualità cinematografica ai tuoi momenti speciali.

Apple iPhone 14 (128 GB) in (PRODUCT) RED offre un’esperienza all’avanguardia con un design elegante, una potente combinazione di hardware e software, e funzionalità fotografiche avanzate. Approfitta dell’offerta su Amazon per possedere uno degli smartphone più avanzati sul mercato a soli 749,00€ anziché 879,00€.