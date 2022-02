Apple iPhone 13: prezzo ancora più basso su eBay sotto i 760 euro

Il nuovo Apple iPhone 13 oramai è diventato un must per chi cerca qualità, velocità e un modello che fa tendenza. Purtroppo però, lo sanno tutti, la casa di Cupertino non è molto generosa con i suoi prezzi. Infatti, i suoi modelli top di gamma superano abbondantemente, a seconda della versione, i 1.000 euro.

In nostro soccorso però arriva eBay che, come ogni settimana, ci delizia attraverso offerte davvero speciali in grado di sorprendere anche l'utente più risparmiatore e incontentabile. Infatti, oggi acquisti il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 754,90 euro, invece di 939 euro. Un prezzo ancora più basso grazie all'ulteriore sconto applicato al costo già in promozione di 769,90 euro. Un affare imperdibile che merita di essere colto al volo prima però che le scorte finiscano in sold out.

Apple iPhone 13: il più avanzato e completo smartphone iOS

Apple iPhone 13 è lo smartphone iOS più completo e avanzato di sempre. Il colosso di Cupertino ha davvero realizzato un portento di velocità, potenza e affidabilità. Grazie al suo chip proprietario riesce a raggiungere prestazioni davvero incredibili e a gestirle efficacemente tra consumo e risparmio della batteria. Infatti, il chip A15 Bionic riesce a fare ciò che nessun altro modello può fare, migliorando addirittura la resa fotografica con scatti che risulteranno ancora più perfetti in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, i video in 4K saranno davvero speciali.

Questo nuovo modello ha una batteria più potente che garantisce fino a 2,5 ore di utilizzo in più rispetto agli altri iPhone. Potrai dire addio all'ansia da prestazione, il tuo nuovo smartphone iOS è in grado di accompagnarti lungo tutta la giornata, in piena attività, con una sola ricarica.

Ancora più resistente, il suo display restituisce colori mozzafiato e una qualità visiva davvero sorprendente. Ti immergerai in ciò che vedrai pensando di essere davvero in quella scena che sia un gioco o un film.

Cogli al volo questa opportunità e risparmia grazie a eBay. Metti nel carrello e acquista il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 754,90 euro, invece di 939 euro.