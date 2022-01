Apple iPhone 13 e iPhone XR sono le due super BOMBE di eBay

Continuano le occasioni su eBay che oggi si propone con due modelli di Apple iPhone davvero incredibili a un prezzo esagerato. Un'offerta davvero imperdibile da tenere in primo piano e sfruttare se volete cambiare il vostro smartphone o se dovete fare un regalo sicuramente gradito. Come questo incredibile Apple iPhone 13 Mini 5G tuo a soli 779,90 euro, invece di 839,90 euro. Sarà il tuo nuovo superpotere in formato tascabile. Il suo design robusto sotto ogni punto di vista, il nuovo Chip A15 e una maggiore durata della batteria fanno di questo nuovo modello un'opera d'arte di potenza e portabilità.

Apple iPhone 13 e iPhone XR a un prezzo ultra scontato

eBay non smette mai di sorprendere con queste offerte pazze. Cosa c'è di meglio se non iniziare la settimana acquistando il tuo nuovo Apple iPhone a un prezzo ultra scontato mai visto prima? Un'opportunità imperdibile solo online e solo su eBay!

Come l'intramontabile Apple iPhone XR che metti nel carrello a soli 449,90 euro, invece di 529,90 euro. Un best buy indiscusso che, a meno di 500 euro, ti regala la migliore affidabilità di sempre dei prodotti della casa di Cupertino. Stiamo parlando di un ottimo smartphone iOS. La sua fotocamera posteriore garantisce scatti davvero professionali. Inoltre, il suo display da 6.1″ è incredibilmente reattivo che, quando era uscito, lo aveva posto ai vertici della sua categoria. Infine, grazie alla possibilità di collegare una eSIM, oltre a quella fisica, è anche dual SIM.

Ovviamente, la punta di diamante è il nuovissimo Apple iPhone 13 Mini 5G che acquisti a soli 779,90 euro, invece di 839,90 euro. Display Super Retina XDR da 5.4″, design robusto dai bordi piatti e resistente all'acqua sono solo alcune delle sue super caratteristiche che lo rendono un compagno di vita inseparabile. Inoltre la fotocamera è davvero spaziale, anche se contenuta in uno spazio così piccolo. Insomma, un vero affare super scontato solo su eBay.