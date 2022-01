Apple iPhone 13: di nuovo in forte ribasso su eBay (800 euro)

Apple iPhone 13 5G 128 GB anche oggi è l'offerta del giorno. Infatti, su eBay lo acquisti a soli 809,99 euro, invece di 939 euro. Un prezzo davvero goloso per chi vuole aggiudicarsi il nuovissimo modello di casa Cupertino ormai quasi introvabile. Un'occasione davvero unica che vi garantisce un importante risparmio. Tra l'altro il modello in offerta è nell'elegante colorazione Blu. Cosa aspetti, approfitta di questo affare prima che finisca in sold out.

Apple iPhone 13 su eBay a un prezzo incredibile

Finalmente puoi acquistare il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a un prezzo super competitivo solo grazie a eBay. Infatti lo metti nel carrello a soli 809,99 euro, invece di 939 euro. Approfitta di questa imperdibile occasione per portarti a casa un vero best buy. Questo smartphone iOS è davvero incredibile.

Grazie al Display Retina XDR da 6.1″ potrai goderti tutti i contenuti a una risoluzione incredibilmente ricca di dettagli. Ora il display OLED è il 28% più luminoso e brillante. Neri assoluti, bianchi più brillanti e ogni minima sfumatura sarà un'opera d'arte. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia dello schermo, noterai anche maggiore efficienza nel consumo della batteria.

Batteria che in questo Apple iPhone 13 dà il suo meglio. Parliamo di 2,5 ore di autonomia in più, garantendoti così un pieno utilizzo lungo tutta la giornata e oltre. Il nuovo chip A15 Bionic è un vero portento che spinge la potenza di questo modello a livelli mai visti prima. Non solo è capace di scatenare la fotocamera, garantendoti scatti da vero professionista, ma ti permetterà di eseguire tutte le funzioni a una velocità davvero estrema. Inoltre, molta attenzione è stata data anche alla privacy.

Infine, grazie alla tecnologia 5G, proverai cosa vuol dire streaming e download velocissimi. Il 5G ti permetterà anche di giocare in modalità multiplayer con estrema rapidità. Tuttavia, quando non è necessario, il nuovo Apple iPhone 13 attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e così risparmiare energia.

Insomma, cogli al volo questa irripetibile occasione. Metti nel carrello il tuo nuovo Apple iPhone 13 5G 128Gb e acquistalo a soli 809,99 euro, invece di 939 euro. Solo online e solo su eBay, con consegna gratuita.