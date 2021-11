Apple iPhone 12 Pro: il prezzo scende ancora, MINIMO STORICO (-320€)!

Il prezzo di Apple iPhone 12 Pro, qui proposto in versione da 512GB, continua la sua rapida discesa e diventa così un vero e proprio best buy per rapporto qualità-prezzo. Un'offerta che non puoi assolutamente ignorare: acquistalo subito in colorazione Blu Pacifico su Amazon e, grazie allo sconto del 23%, pagherai solamente 1099,00 euro con un risparmio di ben 320 euro.

Apple iPhone 12 Pro: massima potenza ad un prezzo sempre più basso

Apple iPhone 12 Pro può contare su un display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici e protezione in Ceramic Shield, che lo rende più resistente di molti altri smartphone. Il terminale gode anche dell'impermeabilità con certificazione IP68.

La connettività 5G mette a tua disposizione download velocissimi e streaming di alta qualità. I 512 GB di memoria interna ti faranno dimenticare ogni limite di spazio. Massime performance anche grazie al processore A14 Bionic, per svolgere le tue operazioni senza inutili perdite di tempo.

Da sottolineare le potenzialità della tripla fotocamera posteriore con sensori da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo), con cui potrai anche registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Frontalmente troverai invece la fotocamera TrueDepth da 12MP.

Stiamo parlando di un prodotto irrinunciabile: metti nel carrello il tuo Apple iPhone 12 Pro da 512GB, lo riceverai in tempi rapidissimi e senza spese di spedizione.