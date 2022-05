Apple iPhone 12 5G: è scoppiata la BOMBA su eBay, prezzo ultra

Apple iPhone 12 è uno smartphone iOS di recente fabbricazione che, quando è uscito sul mercato, ha riscosso un grande successo. Diverse novità, introdotte da Casa Cupertino, hanno reso questo device un modello ancora molto attuale e apprezzato.

Se cerchi tutta la qualità e la tecnologia della “Mela Morsicata”, ma non vuoi spendere cifre astronomiche, allora non puoi farti sfuggire questa incredibile offerta confezionata da eBay. Infatti, oggi acquisti l’eccezionale Apple iPhone 12 5G 64GB a soli 579,90 euro, invece di 839 euro.

Con PayPal potrai pagarlo in 3 comodissime rate da 193,30 euro l’una, a interessi zero. Inoltre, con questa formula di finanziamento esclusivo di PayPal non dovrai nemmeno presentare alcuna garanzia e ne tanto meno una busta paga. Dovrai solo mettere nel carrello l’articolo, acquistarlo con PayPal e attivare il pagamento a rate.

Si tratta di un prezzo davvero vantaggioso, uno sconto pari a circa 260 euro! Chi rinuncerebbe a un’occasione d’oro come questa, con la certezza di aggiudicarsi uno dei migliori smartphone presenti sul mercato? Nessuno!

Avrai con te tutta l’affidabilità Apple con il suo sistema operativo iOS. E se hai altri dispositivi a marchio, potrai godere di un ecosistema che comunica perfettamente. Stesso account iCloud significa accesso agli stessi contenuti su tutti i device in tuo possesso.

Apple iPhone 12 5G: una super offerta incredibile per un prodotto intramontabile

Apple iPhone 12 non pecca di superbia quando si definisce uno smartphone iOS veloce e potente. Infatti, grazie al suo Chip A14 Bionic è super e non teme confronti. Inoltre, la velocità del 5G, se sfruttata con un piano dati compatibile, renderà la connessione ancora più fluida.

Il sistema evoluto a doppia fotocamera garantisce scatti sempre perfetti, anche in movimento e addirittura al buio. In qualsiasi condizione di luce, i suoi obiettivi professionali restituiranno tutta la bellezza che state fotografando in un’immagine ultra realistica.

Il suo display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1″ rende tutto ciò che vuoi guardare un’opera d’arte. I colori saranno pieni e vivaci, i particolari curati in ogni minimo dettaglio e la lettura sarà piacevole e chiara, senza mai affaticare gli occhi.

Infine, Apple iPhone 12 è a prova di schizzi, acqua o caffè rovesciato. Infatti, è impermeabile con una certificazione IP68. In più, grazie al Ceramic Shield il suo vetro è tra i più robusti e resistenti di qualsiasi altro schermo smartphone in commercio.

eBay ha impacchettato una vera e propria offerta imperdibile. Non fartela sfuggire, ma afferrala al volo. Acquista il tuo nuovo Apple iPhone 12 5G 64GB a soli 579,90 euro, invece di 839 euro. Pagando con PayPal potrai anche dividere l’importo in 3 comode rate a interessi zero e senza dover presentare busta paga o altre garanzie.