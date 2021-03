Hai sempre voluto acquistare un iPad? Apple iPad Pro nella sua versione da 11″ è in offerta su Amazon a soli 1090,25€. Il ribasso del 25% corrisponde a un sconto esclusivo di 358,75€ che rende l’acquisto un vero affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple iPad Pro: un’occasione da non perdere

Disponibile nella sua colorazione Argento, Apple iPad Pro da 11 pollici non passa inosservato, Il design contraddistinto di Casa Cupertino spicca in pieno in questo devices dalle linee eleganti.

Dotato di un Display Liquid Retina all-screen abbinato alle tecnologie ProMotion e True Tone, il device è capace di rendere l’esperienza visiva realistica e dinamica.

A spiccare tra tutte le caratteristiche, in ogni caso, è il Chip A12Z Bionic con Neural Engine con cui ogni operazione si realizza in un battito di ciglia. Grazie a questa sua particolarità, iPad Pro è perfetto sia per utilizzo lavorativo che di svago.

Degno di nota è il comparto fotografico che è composto da due fotocamere posteriori da 12 MP e 10 MP con cui realizzare sia scatti più classici che grandangolari. E’ presente anche uno scanner LiDAR. Ammontano a 7 i megapixel della fotocamera frontale TrueDepth.

Tra le features compaiono i quattro altoparlanti studiati per riprodurre audio di alta qualità e la presenza di ben cinque microfoni utili in caso di videochiamate e call di lavoro o svago.

Grazie alla sua batteria integrata, il dispositivo raggiunge le 10 ore di autonomia.

Come anticipato, la versione attualmente in offerta è quella con 1 TB di memoria di archiviazione. Da non sottovalutare, poi, la presenza del Face ID con cui autenticarsi in men che non si dica e Apple Pay.

Apple iPad Pro da 11″ è infine compatibile con la Magic Keyboard e la Smart Keyboard Folio oltre che con la Apple Pencil con cui trasformalo in un taccuino.

Puoi acquistare iPad Pro da 11 pollici e 1TB di memoria su Amazon a soli 1090,25€. Spedizioni in meno di 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Il prodotto è idoneo alla rateizzazione con CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

