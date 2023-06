Apple iPad Pro 11 M2 sotto i 1000€: un AFFARE MediaWorld

Non accontentarti del solito tablet, scegli un vero e proprio top di gamma in grado di regalarti grandi soddisfazioni. Oggi su MediaWorld, grazie al Red Friday, ottieni il nuovissimo Apple iPad Pro 11 M2 a un prezzo super scontato. Sotto i 1000 euro te lo porti a casa con ritiro gratuito nel negozio più vicino a te. Acquistalo subito a soli 949 euro, invece di 1069 euro.

Grazie al recentissimo Chip M2, questo dispositivo offre performance e capacità mai viste prima. La nuova generazione di processori Apple è ora disponibile per offrirti una CPU 8-core ancora più scattante e una GPU 10-core con prestazioni grafiche ancora più veloci. Puoi utilizzarlo anche per la codifica e decodifica ProRes perché è fino a 3 volte più rapido.

Apple iPad Pro 11 M2: una bellezza tutta da vedere

Scegli Apple iPad Pro 11 M2 se vuoi alta qualità in tutto ciò che offre un tablet premium. Grazie al display Liquid Retina da 11 pollici ottieni una portabilità spettacolare perché non rinuncia a dettagli e colori pazzeschi. Leggerissimo, non solo è portatile ma anche bello. Con una luminosità di picco a 600 nit garantisce una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Attivando la modalità True Tone non affatichi gli occhi perché lui si regola in base alla luce ambientale.

Goditi la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120Hz per contenuti ancora più fluidi e dettagliati anche quando i fotogrammi si muovono velocemente. In più, iPad Pro 11 M2, ha una fotocamera frontale da 12MP con angolo di campo a 122 gradi. Grazie all’inquadratura automatica sei sempre al centro della scena nelle videochiamate. Lasciati travolgere da questo spettacolo. Acquistalo ora a soli 949 euro, invece di 1069 euro.

