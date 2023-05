Apple iPad Pro 11 M2 MediaWorld: 899€ e Tasso Zero

Con MediaWorld oggi fai un super affare. Acquista il nuovo Apple iPad Pro 11 M2 a soli 899 euro, invece di 1069 euro. Si tratta di un ottimo sconto del 16% per un prodotto che ha tanto da regalare in termini di prestazioni, potenza e versatilità. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode Rate Tasso Zero. Scopri tutti i dettagli di questo tablet iPadOS top di gamma.

La versione in offerta è quella dotata di Chip M2. La nuova generazione di processori Apple garantisce fluidità e potenza per qualsiasi utilizzo. Dal lavoro al gaming, dall’intrattenimento alla grafica. Tutto è più veloce e con il Neural Engine è anche il 40% più rapido delle versioni precedenti. Il multitasking sarà un vero e proprio gioco da ragazzi con questo dispositivo.

Apple iPad Pro 11 M2: prezzo speciale con MediaWorld

Acquista Apple iPad Pro 11 M2 a un prezzo speciale con MediaWorld. Grazie al suo display Liquid Retina da 11 pollici hai una finestra di immagini spettacolare. La luminosità fino a 600 nit garantisce una visione sempre chiara anche sotto la luce diretta del sole. La modalità True Tone regola la luminosità automaticamente in base alla luce ambientale che ti circonda per non affaticare i tuoi occhi.

Il refresh rate a 120Hz ProMotion rende tutto estremamente fluido. Gaming, streaming e imaging sono ad alti livelli con questa macchina esagerata. Approfitta subito dell’offerta di MediaWorld. Acquista iPad Pro 11 M2 a soli 899 euro, invece di 1069 euro. Puoi anche pagare in comode rate tasso zero.

