Apple iPad Pro 11 M2 in 20 RATE TASSO ZERO con MediaWorld

MediaWorld ti ha confezionato un’opportunità veramente speciale. Oggi acquisti il nuovo Apple iPad Pro 11 M2 a soli 1049 euro, invece di 1199 euro. Tuttavia l’occasione non è solo questa. Infatti, grazie a Tecnologia Tasso Zero hai la possibilità di pagarlo in comode rate senza interessi da soli 52,45 euro al mese (Tan 0%, Taeg 0%).

E se sei cliente MediaWorld Club ottieni anche un extra sconto di 50 euro. Davvero niente male per questo tablet iOS top di gamma dalle prestazioni pazzesche. Dotato del chip Apple M2 raggiunge performance sbalorditive. Inoltre, il suo display è incredibilmente evoluto, offrendo contenuti sempre perfetti e ricchi di dettagli.

Apple iPad Pro 11: su MediaWorld risparmi e paghi un po’ alla volta

Goditi il nuovo volantino di MediaWorld che ti permette di acquistare i migliori prodotti hi-tech pagandoli un po’ alla volta. Grazie a Tecnologia Tasso Zero in questo momento aggiungi al carrello il nuovo Apple iPad Pro 11 da soli 52,45 euro al mese, senza interessi. Scopri la nuova generazione di chip Apple, con una CPU 8-Core fino al 15% più scattante.

Goditi immagini sempre colorate e iperrealistiche con il display Liquid Retina da 11 pollici che garantisce anche una portabilità spettacolare. Con 600 nit di luminosità avrai sempre ben visibili i tuoi contenuti, anche sotto la luce del sole. E con ProMotion il refresh rate adattivo raggiunge anche i 120Hz di aggiornamento. Acquistalo subito a soli 1049 euro in 20 rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.