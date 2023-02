Apple iPad di nona generazione ora in sconto di 110 euro da Unieuro

L’iPad di nona generazione è versatile, semplice da usare e potente, ideale per chi ha bisogno di uno strumento di lavoro affidabile, oltre per tutte quelle che persone che desiderano giocare, creare nuovi oggetti o semplicemente restare in contatto con parenti e amici.

E se già al prezzo di lancio era uno dei migliori iPad per rapporto qualità-prezzo, l’ultima offerta di Unieuro lo porta dritto dritto in cima alla classifica degli iPad da acquistare subito: la promo di oggi disponibile sul sito unieuro.it fa crollare il prezzo a 329 euro, 110 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 439 euro.

25% di sconto sull’Apple iPad di nona generazione

Il modello in offerta è l’Apple iPad di nona generazione con display da 10,2 pollici, in versione Wi-Fi con un taglio di memoria da 64GB. La colorazione disponibile è Grigio siderale.

Se completi l’ordine ora puoi inoltre usufruire dell’opzione di pagamento dilazionato in 3 rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal. Per selezionare il pagamento a rate non devi far altro che premere sul pulsante Aggiungi al carrello e, nella nuova pagina che si apre, scegliere come modalità di pagamento l’opzione rateale tramite Klarna o PayPal. In entrambi i casi il costo di ciascuna delle tre rate è di 109 euro.

Approfitta dell’ultima offerta volantino di Unieuro per pagare 110 euro in meno l’ottimo iPad di nona generazione. La promo è destinata a esaurirsi in poco tempo, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.