Il nuovo modello Apple iPad Air da 10.9 pollici va in offerta su Amazon a soli 869 euro. Il piccolo ribasso dell'11% corrisponde a uno sconto effettivo di 110 euro che rende questo dispositivo più accessibile. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple iPad Air: tutta la potenza a portata di mano

Apple iPad Air va in offerta nella sua versione da 10.9 pollici e in colorazione Grigio Siderale e Argento. Il suo design è elegante e inconfondibile da cui spicca il display Liquid Retina con True Tone che consente di accedere a un'ampia gamma di colori e immergersi nei contenuti visionati.

Il vero punto di forza del dispositivo è il Chip A14 Bionic con Neural Engine con cui svolgere tutte le funzioni quotidiane o sbizzarrirsi e registrare ed editare video fino HD e 4K. Questa nuova componente rende l'iPad più veloce del 40% rispetto al passato tanto da poter essere utilizzato anche per l'editing più complesso.

Abbinando iPad Air a la Magic Keyboard o alla Apple Pencil è possibile convertire questo tablet in un vero e proprio portatile o, in alternativa, in una tavola da disegno e in taccuino su cui prendere appunti. Degne di nota sono la fotocamera posteriore da 12 MP e la fotocamera anteriore Facetime HD da 7 MP con cui assistere a lezioni online o lavorare in versione smart.

Questa versione con taglio di memoria da 256 GB supporta sia la connettività WiFi 6 che Cellular tramite il 4G LTE Advanced. Presenti, infine, il Face ID per lo sblocco intuitivo e Touch ID per lo sblocco con impronta digitale. Potete acquistare Apple iPad Air su Amazon al prezzo di 869 euro. Acquistatelo oggi per riceverlo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime o gratuitamente se è il vostro primo acquisto su Amazon.

