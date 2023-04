Apple iPad Air, buon 25 aprile da MediaWorld: tuo a soli 599€

Il fantastico Apple iPad Air è in offerta a soli 599,99 euro, invece di 989 euro, su MediaWorld. Un buon 25 aprile da questo colosso che ti permette di risparmiare quasi il 40% dal prezzo di listino per un tablet iOS da vero top di gamma. Acquistalo subito prima che finisca.

Addirittura puoi anche decidere di pagarlo un po’ alla volta grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Infatti, lo acquisti subito e lo paghi in piccole rate da soli 30 euro al mese, senza interessi (Tan 0%, Taeg 0%). Meraviglioso vero? Però devi sbrigarti perché le scorte stanno terminando.

Apple iPad Air: tanta tecnologia oggi a un piccolo prezzo

Prezzo ridotto per l’ottimo Apple iPad Air a soli 599,99 euro. Grazie a questa promozione di MediaWorld stai risparmiando esattamente 390 euro. Un ottimo prezzo visto la tecnologia che questo dispositivo ha da offrire. Un display Liquid Retina da 10,9 pollici con ampia gamma cromatica P3 e tecnologie evolute quali True Tone e il rivestimento Antiriflesso.

Il Touch ID integrato nel tasto superiore è comodissimo. Ti basterà toccarlo per sbloccare il tuo nuovo tablet. Grazie al rivoluzionario Chip M1 tutto diventa più veloce ed estremamente fluido. Apri diverse app alla volta e utilizzale contemporaneamente senza alcun rallentamento o bug. Questo è iPad Air.

Acquistalo subito a soli 599,99 euro, invece di 989 euro. Grazie a MediaWorld puoi anche decidere di pagarlo in 20 rate tasso zero da soli 30 euro l’una. Un’iniziativa davvero interessante che offre un risparmio assicurato e la possibilità di dilazionare l’importo per pagare questo eccezionale prodotto un po’ alla volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.