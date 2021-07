Apple iPad Air di 4a generazione è in offerta su Amazon a soli 579 euro. Il suo prezzo di listino viene reso conveniente da un ribasso che produce uno sconto effettivo di ben 90 euro che sono davvero ottimi per un dispositivo del colosso di Cupertino. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e si può pagare anche a rate.

Apple iPad Air: caratteristiche principali

Il dispositivo vanta un display Liquid Retina da 10,9 pollici che rende il lavoro e la visione di contenuti ottimizzati. La tecnologia TrueTone adatta i colori alla luminosità circostante per non dare mai fastidio alla vista. Grazie al Chip A14 Bionic con Neural Engine le prestazioni sul device sono scattanti e istantanee. Si possono aprire numerose app alla volta senza riscontrare rallentamenti. Inoltre le componentistiche avanzate consentono di effettuare persino editing in 4K come su computer professionali.

Acquistando a parte la Apple Pencil o la Magic Keyboard il tablet si può trasformare in un quaderno su cui scrivere o disegnare o, ancora, in un simil portatile su cui digitare tutto ciò che serve in qualsiasi condizione. Il sistema operativo iPadOS amplifica la potenza del dispositivo rendendolo unico nel suo genere.

Sono presenti inoltre una fotocamera posteriore da 12 megapixel, una fotocamera frontale Facetime HD, il Touch ID e una batteria con più di un giorno di autonomia. Il taglio di memoria disponibile, infine, ammonta a 64 GB.

Apple iPad Air di 4a generazione è disponibile su Amazon a soli 579 euro e potete acquistarlo oggi per riceverlo in meno di 48 ore lavorative se siete abbonati al servizio Amazon Prime.

