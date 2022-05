Apple: iPad Air 2 e Mini 2 diventano device "obsoleti"

Ora è ufficiale: Apple ha appena inserito iPad Mini 2 e iPad Air 2 all’elenco dei prodotti “obsoleti”. Questa lista infatti, racchiude device che sono stati commercializzati da tempo e che non godono più del supporto ufficiale dell’azienda.

iPad Air 2 e Mini 2: un po’ di storia

Per esempio, Air 2 è stato lanciato nel 2014, ad ottobre, precisamente, ed è stato il primo Air con Touch ID al seguito. Vantava il SoC Apple Silicon A8X e presentava uno schermo laminato rivoluzionario per l’epoca.

Nel 2013 invece, l’azienda ha tolto i veli al Mini 2, il primo “mini tablet” dotato di schermo Retina. Era identico al modello di prima generazione ma era leggermente più spesso. C’era lo stesso SoC visto in iPhone 5S (A7 e M7).

Ricordiamo che i terminali inseriti all’elenco dei “gadget obsoleti” della mela sono dei prodotti che non vengono venduti da più di 5/7 anni. Certo, la società fornisce ancora assistente per telefoni che hanno meno di questo arco di vita, ma spesso le riparazioni risultano complesse a causa della scarsa limitazione dei componenti.

Nelle notizie correlate invece, dobbiamo dire che ultimamente sto utilizzando iPad 2021 con SoC A13, quello di nona generazione, per intenderci. Il tablet è perfetto per l’uso lavorativo (personalmente ci faccio gli articoli con WordPress quando sono in giro, sfruttando la cover tastiera ufficiale), ma è ottimo anche per prendere appunti con la Pencil (di prima generazione). Costa molto poco (su Amazon l’ho pagato solo 359,00€ al posto di 389,00€) con spedizione gratuita e consegna celere, ma è intrigante. Certo, ha uno schermo “non OLED” e c’è il Touch ID, ma per chi vuole risparmiare e non vuole compromessi, questo è semplicemente ottimo.

L’ho apprezzato nel gaming su PUBG Mobile e su Dragon Ball Legends, ma è piacevolissimo anche con i titoli di Apple Arcade e joypad al seguito (io uso quello di Microsoft Xbox Elite Series 2 che costa 152,99€ al posto di 179,99€).